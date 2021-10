Elon Musk est un homme d’affaires qu’on ne présente plus. Entrepreneur à succès dont l’histoire est souvent racontée pour motiver de jeunes entrepreneurs, l’ingénieur né à Prétoria naturalisé canadien et américain il y a plus d’une dizaine d’années qui a pour habitude de s’exprimer sur les réseaux sociaux en l’occurrence Twitter continue de faire parler de lui dans les médias.

Chaque jour qui passe, Elon Musk à travers ses entreprises réalise des prouesses. Parmi elles, le « Tesla Bot », un prototype de robot «humanoïde» prévu pour sortir en 2022 a été annoncé par l’homme d’affaires en personnes quelques mois plus tôt. Compté parmi les grandes fortunes de ce monde, il n’hésite pas à troller ses concurrents lorsqu’il en a l’occasion. Il y a quelques jours, Elon Musk s’est moqué de Jeff Bezos après avoir pris sa place.

Ces dernières années, Elon Musk a montré à travers diverses actions qu’il voulait diversifier ses activités en lançant de nombreux projets. En marge d’une conférence consacrée à l’ouverture de la Gigafactory de Berlin très prochainement, le milliardaire a parlé de son tout nouveau projet fou. “Nous allons construire une station de train avec un droit de propriété. Et puis nous décorerons les murs de l’usine avec des graffitis, à l’extérieur, partout. Je pense que ce sera très cool. Et puis nous allons avoir une bière”, aurait affirmé Elon Musk. L’annonce a, comme on peut l’imaginer, créé la surprise et la bouteille présentée rappelle le Cybertruck de Tesla.