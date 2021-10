Au Bénin, le gouvernement est aux côtés des sinistrés des inondations et aléas climatiques. A travers l’Agence nationale de la Protection Civile (ANPC), il a commencé par distribuer depuis jeudi dernier des vivres et des non vivres aux victimes de ces phénomènes naturels. Au total, 70.000 sinistrés bénéficieront cette assistance sociale. Ils habitent dans 25 communes différentes. Les premières communes à recevoir cette aide sociale sont : Ouinhi, Athiémé, Dangbo et Lokossa.

Ils ont reçu entre le jeudi 14 et le vendredi 15 octobre 2021, des sacs de riz, des cartons de sardine, des nattes, des bidons d’huile, sacs de mais, d’haricot, gilets de sauvetage, carton de pâtes alimentaires, des paquets de tôle et de pointes et des moustiquaires. A Athiémé et Lokossa, c’est le préfet du Mono Bienvenu Dèdègnon Milohin qui a remis l’aide sociale aux populations.

Pour que chacun puisse en jouir selon le degré de sinistre subit

Il n’a pas manqué d’inviter les principaux responsables de ces localités à s’assurer de la répartition transparente et équitable de ces vivres afin que chacun puisse en jouir suivant le degré de sinistre subit. La distribution de cet appui humanitaire se poursuit dans les autres localités des 25 communes ciblées.