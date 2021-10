Le géant américain de la technologie, Google, a affirmé son engagement à investir un milliard de dollars pour améliorer la transformation numérique de l’Afrique. Le PDG de Google, Sundar Pichai, a fait cette annonce mercredi lors de l’événement virtuel Google for Africa. Selon Pichai, l’investissement d’un milliard de dollars, qui s’étendra sur cinq ans, vise à améliorer une gamme d’initiatives en Afrique et à financer des start-ups.

« Nous avons fait d’énormes progrès ensemble au cours de la dernière décennie, mais il reste encore du travail à faire pour rendre Internet accessible, abordable et utile pour chaque Africain », a déclaré Pichai. « Aujourd’hui, je suis ravi de réaffirmer notre engagement envers le continent à travers un investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir la transformation numérique de l’Afrique afin de couvrir une gamme d’initiatives allant de l’amélioration de la connectivité à l’investissement dans les start-ups », a ajouté le PDG de Google et Alphabet.

La scène innovante des start-ups technologiques africaines

Le directeur général de Google en Afrique, Nitin Gajria, a déclaré que les développeurs africains et les fondateurs de start-ups sont capables de résoudre les plus gros problèmes de l’Afrique, d’où le besoin d’investissement. « Je suis tellement inspiré par la scène innovante des startups technologiques africaines. Au cours de la dernière année, nous avons vu plus de cycles d’investissement dans les start-ups technologiques que jamais auparavant » a déclaré Gajria.

« Je suis fermement convaincu que personne n’est mieux placé pour résoudre les plus gros problèmes de l’Afrique que les jeunes développeurs africains et les fondateurs de start-ups » a-t-il ajouté affirmant son impatience à approfondir le partenariat et le soutien de Google aux innovateurs et entrepreneurs africains.