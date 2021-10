Après qu’Apple ait sorti à peine son iPhone 13, le prochain susceptible d’être appelé l’iPhone 14, est annoncé avec de gros changements, y compris une refonte. En d’autres termes, l’iPhone 14 bénéficiera non seulement d’améliorations sous le capot, mais comportera également une refonte complète. Cette information ferait le bonheur de nombreux utilisateurs d’iPhone, car la nouvelle série d’iPhone 13 ressemble davantage à une mise à niveau S.

Les plus grandes rumeurs jusqu’à présent incluent un nouveau design sans encoche avec une caméra frontale perforée, un Touch ID sous l’écran, un corps alliage de titane plus durable, l’élimination de la grosse bosse de la caméra arrière, un remaniement de la gamme de quatre téléphones avec de nouvelles tailles d’écran et la mort de l’iPhone Mini. L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Kuo, a également affirmé qu’Apple remplacerait l’encoche, introduite pour la première fois avec l’iPhone X en 2017, par un design « perforé ».

Un prix plus ou moins abordable ?

Selon Kuo, l’iPhone 14 Pro serait le premier à avoir une caméra perforée à l’avant au lieu de l’encoche. De nombreux smartphones Android sont déjà livrés avec ce design punch-hold, donc l’idée n’est pas nouvelle. Le YouTuber Jon Prosser a également affirmé récemment que l’iPhone 14 bénéficierait d’une « refonte complète ». Il a en fait montré un rendu basé sur des photos réelles du nouvel iPhone.

Le nouveau modèle ressemblerait à une version surdimensionnée de l’iPhone 4 avec des caméras arrière affleurantes, un châssis plus épais et des bandes latérales en titane. Concernant le prix iPhone 14, il n’a y pas encore trop d’informations, mais Apple n’a pas fait de grands changements de prix entre l’iPhone 12 de 2020 et l’iPhone 13 de 2021, donc la structure de prix existante est au moins un bon endroit pour commencer les spéculations.