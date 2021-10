La question de Taïwan continue de semer la discorde entre les USA et la Chine. Alors que Pékin tente de reprendre le contrôle total de l’île, les USA quant à eux affirment par la voix du président Biden vouloir défendre, y compris militairement son allié dans la région. Une déclaration qui a suscité la colère de Pékin qui lui a adressé un message.

Pour Joe Biden, son pays a un engagement en faveur de la protection militaire de Taïwan. Et pour ceux qui doutent encore de la capacité du pays à défendre l’île, il avertit : « La Chine, la Russie et le reste du monde savent que nous disposons de la plus puissante capacité militaire du monde ». Mais ce message ne semble pas intimider le moins du monde la Chine. Dans une réponse adressée au président américain, le pays se veut clair. Selon Wang Wenbin, porte-parole de la diplomatie chinoise, Pékin « ne fera aucun compromis sur la question de sa souveraineté nationale ».

« La Chine ne laissera aucune place au compromis. Personne ne doit sous-estimer la détermination inébranlable, la volonté et la forte capacité du peuple chinois à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, ne vous opposez pas aux 1 milliard 400 millions de chinois. » a affirmé Wang Wenbin. Une situation très tendue donc dans la région.