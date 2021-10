La Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin) exige du gouvernement béninois la gratuité des tests Covid-19 au même titre que la vaccination. C’est du moins ce qu’on peut lire dans un communiqué publié ce lundi 25 octobre 2021 et signé de son secrétaire général Anselme Amoussou. La confédération syndicale, rappelle qu’à l’étape actuelle de la recherche sur le virus de la Covid-19, les autorités béninoises, elles-mêmes « nous enseignent tous les jours que le test Covid donne plus de garantie que le vaccin lui-même. La preuve en est que, malgré le carnet de vaccination, les voyageurs au départ et à l’arrivée, doivent se soumettre encore, à l’aéroport de Cotonou, à un test Covid-19 valide ».

Dans ces conditions, il paraît contradictoire, aux yeux de la CSA-Bénin, de « tarifer fortement un moyen de lutte fiable et de courte validité, mais de rendre gratuit, un autre moyen dont la fiabilité demeure (officiellement) discutable » . Et tout cela dans un contexte social national marqué par un taux important de pauvreté et de précarité, souligne la confédération syndicale d’Anselme Amoussou.

« Une imposition déguisée de la vaccination »

La CSA-Bénin a par ailleurs dénoncé la démarche cavalière du gouvernement en ce qui concerne la vaccination. Elle pense que les autorités du pays continuent de mal apprécier le refus du vaccin qu’elles assimilent à une défiance vis-à-vis des pouvoirs publics. « Alors qu’il s’agit simplement de craintes légitimes de citoyens perturbés par les incertitudes, les batailles de communication et les contradictions autour des vaccins mis en service dans l’urgence imposée par la situation de la pandémie ».

La confédération syndicale est persuadée que le choix apparent laissé aux citoyens pour faire le vaccin ou le test covid est une forme de « duperie indigne des autorités de notre pays ». Car le coût prohibitif du test est une imposition déguisée de la vaccination, qui elle, demeure gratuite.