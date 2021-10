La marine russe a annoncé avoir libéré un équipage de 22 personnes d’un porte-conteneurs attaqué par des pirates dans le golfe de Guinée lundi 25 octobre. Plus tôt, le ministère russe de la Défense avait signalé que le porte-conteneurs Lucia battant pavillon panaméen à destination du Togo vers le Cameroun a été attaqué par des pirates dans le golfe de Guinée. Après avoir reçu un signal de détresse, un navire de guerre russe a envoyé un hélicoptère avec une escouade du corps des marines pour libérer le navire.

« Le navire avait un équipage de 22 personnes : un Russe, un Roumain et 20 Ukrainiens. Tous sont sains et saufs. Ils se sont cachés dans la cabine isolée du navire », a déclaré le commandant de la Force opérationnelle navale de la Flotte russe du Nord, le capitaine de 1er rang Stanislav Varik. Selon le commandant, après avoir reçu un signal du bureau international de lutte contre la piraterie concernant un navire saisi par des pirates, il a pris la décision d’y envoyer un hélicoptère. L’hélicoptère « a volé vers la zone désignée dans des conditions météorologiques complexes au milieu d’une puissante tempête tropicale », a-t-il précisé.

La marine russe est passée à une préparation au combat

« À son arrivée dans la zone, il a repéré un bateau à grande vitesse manœuvrant le long du navire capturé. Après avoir entendu le bruit d’un hélicoptère et l’avoir vu, huit pirates sont montés à bord du bateau », a souligné le commandant. Le bateau a des pirates a commencé à s’éloigner avec des manœuvres brusques à une vitesse élevée de plus de 30 nœuds, a déclaré le commandant. La force opérationnelle navale russe est passée à une préparation au combat complète et les escadrons antiterroristes à bord de tous les navires de guerre sont passés en état d’alerte élevé, a-t-il expliqué.

La coopération internationale contre la piraterie

Il faut noter par ailleurs que les attaques des pirates dans le golfe de Guinée ont grimpé ces dernières années. Le nombre d’enlèvements de marins au large des côtes d’Afrique de l’Ouest a grimpé de 50 % en 2019, avait annoncé le Bureau international maritime (BIM) en appelant à renforcer la coopération internationale contre la piraterie. Ces enlèvements en mer représentent plus de 90 % du total des cas signalés dans le monde entier et se sont produits dans le golfe de Guinée, selon le rapport annuel du BIM sur la piraterie.