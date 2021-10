Les vaccins Pfizer offerts au Bénin par les Etats-Unis dans le cadre du dispositif COVAX, sont arrivés à l’aéroport de Cotonou dans la soirée d’hier jeudi 30 septembre 2020. Il y avait en tout 332.280 doses réceptionnées par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et l’ambassadrice des Etats-Unis au Bénin Patricia Mahoney.

En juillet dernier, les USA avaient déjà offert des vaccins au Bénin

Après Astra Zeneca, Sinovac et Johnson & Johnson, le Bénin fera donc l’expérience d’un autre vaccin. En juillet dernier, le même gouvernement américain avait déjà offert 302.400 doses du vaccin Johnson & Johnson au Bénin. Autant dire que l’oncle Sam est aux côtés de ce pays d’Afrique de l’Ouest, dans sa lutte contre la terrible pandémie de la Covid-19. Ces vaccins réceptionnés hier, vont finir dans les centres de vaccination qui sont de plus en plus fréquentés depuis quelques mois.

Le Bénin compte à ce jour des milliers de cas de coronavirus avec un taux de mortalité en deçà de 200 décès. L’exécutif poursuit inlassablement ses efforts de lutte contre la pandémie et invite expressément les citoyens à aller se faire vacciner.