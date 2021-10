L’Ecole du patrimoine africain (EPA) a accueilli, ce mardi 5 octobre 2021, le séminaire de lancement du projet « Des sites et des Musées pour le développement des territoires (SMDT ». Ce projet est soutenu par le Fonds de solidarité pour les projets innovants (FSPI) du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères. La mise en œuvre de ce projet est assurée par une douzaine d’acteurs institutionnels et de la société civile qui pilotent des initiatives couvrant les différents axes et sites identifiés.

Porté par le ministère du tourisme, de la culture et des arts du Bénin et l’ambassade de France près le Bénin, ce projet de 2 ans est doté d’un budget de 498 500 000 FCFA. Trois villes à vocation touristique accueillent ledit projet. Il s’agit d’Abomey, de Ouidah et de Porto-Novo. Il s’attache à promouvoir un réseau d’acteurs du patrimoine et de culture, en favorisant la sensibilisation et l’éducation au patrimoine matériel et immatériel. Le projet va favoriser aussi l’animation des sites et musées autour du patrimoine et de la culture vivante à travers des actions de professionnalisation des opérateurs. Il sera également question d’appui aux entreprises de production et de diffusion de contenus par stimulation d’un entrepreneuriat culturel innovant.

Ainsi, à Abomey, l’Office du tourisme de la ville va s’attacher à la valorisation de plusieurs sites remarquables et l’Association de lutte pour un développement intégré et pour la protection de l’environnement (ALDIPE) se propose de renforcer les capacités des jeunes et des responsables du système éducatif du Zou pour la promotion et la valorisation du patrimoine culturel. De son côté, BLOLAB conçoit une application permettant de géolocaliser et de présenter du contenu sur les sites remarquables de la ville.

A Ouidah, Bénin Eco-tourisme installe une plateforme d’éducation au patrimoine au profit de l’office du tourisme et de la mairie. Laboratorio arts contemporains veut fédérer les nombreuses initiatives et les acteurs publics et privés, nationaux et internationaux de l’écosystème des industries culturelles et créatives. Et Afrique Décide souhaite valoriser le patrimoine mémoriel de la traite négrière pour en faire un élément d’animation territoriale et un secteur de développement de l’entrepreneuriat culturel.

A Porto-Novo, GRABE-Bénin engage la redynamisation du jardin des plantes et de la nature en suscitant notamment des actions concrètes d’éducation au patrimoine naturel. Le centre culturel OUADADA conçoit un musée numérique des places vodun et propose la valorisation multimédia des patrimoines matériels et immatériels de la ville. Il y aura des actions transversales. Par exemple, l’Ecole du patrimoine africain assure la conception et la mise en œuvre d’un programme de renforcement des capacités de soixante spécialistes de la médiation culturelle.