Un groupe d’hippopotames qui autrefois appartenait au baron colombien de la drogue Pablo Escobar est reconnu comme des personnes ou des « personnes intéressées » disposant des droits légaux aux États-Unis. Ceci fait suite à une ordonnance d’un tribunal fédéral américain. Le dossier concerne un procès contre le gouvernement colombien, cherche à savoir s’il faut tuer ou stériliser les hippopotames dont le nombre se multiplie rapidement et qui constituerait une menace pour la biodiversité.

Une organisation des droits des animaux a salué la décision comme une victoire décisive dans les efforts longtemps recherchés pour influencer le système judiciaire américain afin d’accorder le statut de personne aux animaux. Toutefois, l’ordonnance n’aura aucun poids en Colombie où vivent les hippopotames, a déclaré un expert juridique. « La décision n’a pas d’impact en Colombie car ils n’ont d’impact que sur leur propre territoire », a déclaré Camilo Burbano Cifuentes, professeur de droit pénal à l’Universidad Externado de Colombia.

Multiplication rapide des animaux

« Ce seront les autorités colombiennes qui décideront quoi faire des hippopotames et non les américains », a-t-il ajouté. Les hippopotames sont les descendants d’animaux que l’ex-baron de la drogue avait importés illégalement dans son ranch colombien dans les années 1980, lorsqu’il régnait sur le trafic de drogue du pays. Après sa mort lors d’une fusillade en 1993 avec les autorités, les hippopotames ont été abandonnés au domaine et laissés à prospérer sans prédateurs naturels. Au cours des huit dernières années leur nombre est passé de 35 à 80.

L’abatage des hippopotames

Un groupe de scientifiques a averti que les hippopotames constituent une menace majeure pour la biodiversité de la région et pourraient conduire à des rencontres mortelles avec les humains. Ils ont alors plaidé pour que certains animaux soient tués. Une agence gouvernementale avait même commencé à stériliser certains des hippopotames, mais il y a un débat sur les méthodes les plus sûres. Dans la poursuite, les avocats de l’ONG Animal Legal Defence Fund ont demandé au tribunal de district américain de Cincinnati d’accorder le statut de « personne intéressée » aux hippopotames.

Intenter des poursuites pour protéger les animaux

La juge d’instruction fédérale Karen Litkovitz à Cincinnati a accédé à la demande le 15 octobre et a accepté la requête. Le groupe de défense des droits des animaux basé près de San Francisco a déclaré qu’il pense que c’était la première fois que des animaux étaient déclarés personnes morales aux États-Unis. Leurs avocats ont fait valoir que parce que les défenseurs des hippopotames peuvent intenter des poursuites pour protéger leurs intérêts en Colombie, les hippopotames devraient être autorisés à être considérés comme des « personnes intéressées » en vertu de la loi américaine.

Ils ont souligné une loi fédérale qui permet à toute personne qui est une « personne intéressée » dans un procès étranger de demander à un tribunal fédéral américain de lui permettre de prendre des dépositions aux États-Unis à l’appui de son cas.

