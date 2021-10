Les travaux sur le chantier de la cité de Ouèdo avancent à grands pas comme a pu le constater le 04 octobre dernier, le ministre du cadre de vie José Didier Tonato lors de sa descente sur le site. D’ici la fin de l’année, 500 des 11.000 logements sociaux en construction seront disponibles et commercialisés. Les travailleurs qui remplissent les conditions pourront donc bénéficier de ces logements sociaux. Mais qu’en est-il des agents de catégories inférieures (C et D)? C’est la question qu’un internaute a posé au porte-parole du gouvernement hier vendredi 08 octobre lors de son rendez-vous traditionnel avec les utilisateurs des réseaux sociaux.

Cela « ne nécessite pas au départ un apport préalable du loueur-acheteur »

La réponse de Wilfried Léandre Houngbédji a été claire : « ce sont des logements économiques destinés aux travailleurs. Si vous êtes de la catégorie C ou D et que vous remplissez les conditions, vous avez un travail, vous pouvez payer ce qui est prévu, vous pouvez accéder au logement ».

Il informe par ailleurs que le modèle indiqué par le président de la République et qui sera mis en œuvre « ne nécessite pas au départ un apport préalable du loueur-acheteur. Le premier loyer que vous payez vient en déduction du prix d’achat de votre maison, donc ça peut être payé sur 10 ans, 15 ans et 17 ans ou moins, en fonction des moyens que vous avez, si vous remplissez les conditions pour être éligibles ».