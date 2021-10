Le maire de Bembèrèkè, Garba Yaya voit d’un bon œil la réforme de l’administration territoriale au Bénin. L’édile FCBE pense qu’on évite la Criet aux maires en ne les laissant pas conduire le budget de leurs communes « au niveau de l’exécutif ». C’est en tout cas, ce qu’il a déclaré au cours d’un entretien accordé au journal Fraternité. Garba Yaya émet cependant une réserve en ce qui concerne le tirage au sort des secrétaires exécutifs des mairies.

« La seule chose qui nécessite qu’on y réfléchisse, c’est que, s’il faut que les secrétaires exécutifs soient choisis de manière hasardeuse. Je ne crois pas. Dans les faits, il faut avoir quelqu’un qui connait la maison. S’il y a un fils du village ou de la commune qui a les mêmes compétences, il vaut mieux le choisir pour que les populations aient confiance d’une part, et qu’il ait le regard de celles-ci » a-t-il déclaré. L’édile soutient qu’un secrétaire exécutif venu d’ailleurs peut bien faire ce qu’on reproche au maire.

« Cette idée de décentralisation ramène à dire que l’eau du poisson permet de préparer le poisson »

Nous ne sommes pas au niveau des sous-préfectures où on nomme comme on veut, a-t-il tenu à rappeler, invitant les gouvernants à ne pas oublier qu’il s’agit là de la décentralisation. « Cette idée de décentralisation ramène à dire que l’eau du poisson permet de préparer le poisson. Vous prenez un fils du milieu, il aura peur parce qu’il aura pitié de sa population et pourra faire le travail comme il se doit. Il ne pourra pas tricher, parce qu’il va craindre la reddition de comptes » croit savoir Garba Yaya.