Dans le cadre de la préparation de la défense de sa cliente, l’avocat français de l’opposante Reckya Madougou,Maitre Mario Stasi était attendu dans la soirée de ce mercredi 20 octobre 2021 à Cotonou apprend-on de Frissons Radio.

Selon Frissons Radio, l’avocat français Mario Stasi qui défend l’opposante béninoise Reckya Madougou aurait foulé dans la soirée de ce mercredi 20 octobre 2021 le sol béninois. Au cours de son deuxième séjour, il rencontrera pour une seconde fois sa cliente détenue depuis le 6 mars 2021 à la prison civile de Missérété pour «financement de terrorisme». Toujours pendant son séjour, il prévoit une rencontre également avec les avocats béninois de l’opposante. Il devrait séjourner 48heures à Cotonou.

Il faut rappeler que lors de son premier séjour à Cotonou en juillet 2021, Maitre Mario Stasi a remis en cause la détention provisoire de l’opposante Reckya Madougou par la Cour de Répression des Infractions et Economiques et du Terrorisme (CRIET).Sur SIKKA TV, il avait affirmé que «Rien ne justifie sa détention.Depuis début mars, aucun élément objectif n’est venu corroborer, confirmer les déclarations du Procureur spécial. Ce que pense un avocat, ce que pense un procureur ça ne vaut rien. Ce qui compte, c’est ce que dit le dossier.»