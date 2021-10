Après que Washington ait manifesté son inquiétude après les informations faisant état d’un test de missile hypersonique par la Chine, le Pentagone a annoncé que la marine et l’armée américaines ont testé mercredi des prototypes de composants d’armes hypersoniques, a rapporté Reuters. Le Pentagone a annoncé que les trois tests ont réussi. En mars 2020, au milieu de la pandémie du Covid-19, l’armée américaine avait annoncé avoir testé avec succès un prototype de missile hypersonique au cours d’un vol d’essai mené depuis le Centre d’essais de Kauai, à Hawaï.

Bien qu’ils aient donné le départ avec leur programme « Conventional Prompt Global Strike » en 2000 les Etats-Unis sont en retard par rapport à la Russie et la Chine dans la course aux armes hypersoniques et mettent désormais les bouchées doubles afin de combler l’écart entre leurs principaux concurrents stratégiques désignés. A l’époque, les États-Unis étaient fortement impliqués en Irak et en Afghanistan et le financement de tels programmes était relativement limité.

Le Pentagone a augmenté le financement

Cela a changé ces dernières années. Le Pentagone a augmenté le financement dans l’espoir de prendre l’avantage. « Cela est dû, en partie, aux progrès de ces technologies en Russie et en Chine, conduisant à une attention accrue aux États-Unis sur la menace stratégique posée par le vol hypersonique », a déclaré un rapport du Congressional Research Service en juillet. La Chine et la Russie « ont mené de nombreux tests réussis de véhicules à glissement hypersonique et ont probablement mis en place une capacité opérationnelle », selon le rapport.

Pourtant, certains analystes de la sécurité affirment que les États-Unis traînent leurs adversaires dans le développement de leurs armes. Le ministère russe de la Défense avait déclaré avoir testé pour la première fois un missile hypersonique « Tsirkon » à partir d’un sous-marin. Dans des discours, le président Vladimir Poutine a qualifié les progrès de la Russie dans divers systèmes hypersoniques d’armes « invincibles« .