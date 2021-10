Les travaux de la première session de la commission de négociations Gouvernement-centrales syndicales au titre de l’année 2021, a pris fin hier vendredi 1er octobre à Cotonou. Le président de cette commission, le ministre du plan Abdoulaye Bio Tchané a fait le point des doléances satisfaites à l’issue de ces 8 jours d’échanges avec les responsables des centrales et confédérations syndicales. Il a d’abord rappelé que ces doléances ont été formulées par les travailleurs à l’occasion de la fête du travail, c’est-à-dire le 1er mai 2021.

Au niveau du secteur public, les syndicats ont réclamé et obtenu « le paiement des rappels aux enseignants du primaire et du secondaire, la dotation des formations sanitaires en matériels adéquats pour permettre au personnel soignant de se protéger efficacement contre la Covid-19, le renforcement du plateau technique de bon nombre de formations sanitaires, la dotation de formations sanitaires en médicaments, matériels, consommables et médicaments indispensables ».

Le relèvement du Smig examiné prochainement en session extraordinaire

Le ministre du plan ajoute à cette liste, le recrutement d’agents de santé qualifiés au profit des formations sanitaires, la prise des actes de gestion de la carrière d’agents de l’Etat et sa poursuite. Au niveau du secteur privé, les échanges ont porté sur la ratification des conventions sur les travailleurs et travailleuses domestiques, sur l’inspection du travail dans l’agriculture et sur la politique de l’emploi.

Le gouvernement a également discuté avec ses partenaires sociaux du secteur privé de la hiérarchisation des salaires suite au relèvement du Smig en 2014 et le relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). Il faut dire que sur les points liés à la hiérarchisation du salaire et le relèvement du Smig, les deux parties ont convenu qu’ils seront examinés très prochainement en session extraordinaire.