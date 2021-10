Il a copié le gentleman voleur, mais ça a mal tourné et après tout ce qui s’est passé, il s’est probablement rendu compte que la réalité n’a rien à voir avec la fiction. Inspiré par les braquages ​​audacieux du célèbre voleur de Lupin, il a tenté de l’imiter et a échoué lamentablement. En effet, un jeune homme de 21 ans a été signalé pour vol aggravé après avoir tenté de perquisitionner l’oratoire d’une église. Le jeune voleur était passé à l’action dans la soirée du samedi 9 octobre 2021. Profitant du son des cloches d’une église à côté, il a cassé la vitre de la porte d’entrée d’une buvette en entrant à l’intérieur.

Après avoir fouillé derrière le comptoir et ouvert la caisse, il s’est précipité par la porte de derrière. Le Lupin de noantri a simplement ramené à la maison trois bouteilles de boissons (jus d’orange, pamplemousse et limonade) et 21 euros. Lorsque l’alarme s’est déclenchée, les Carabiniers de Besana Brianza étaient arrivés dans la buvette et ont trouvé d’abondantes traces de sang attribuables aux blessures que le voleur s’était procurées en brisant la porte vitrée de la buvette. Au cours de la nuit, les carabiniers ont réussi à retrouver l’identité du voleur. Un appel téléphonique est arrivé au centre d’opérations des Carabinieri.

Déjà connu pour divers délits

Un individu déclarait qu’il venait d’être volé et blessé par trois jeunes hommes d’origine maghrébine qui, après avoir brisé une bouteille en verre, l’avaient frappé à plusieurs reprises provoquant des blessures profondes au niveau des bras. Lors de l’appel, l’homme a également indiqué qu’il se trouvait dans une voiture avec un inconnu à qui il venait de demander de le conduire jusqu’à son domicile. Les carabiniers ont ensuite atteint le domicile du jeune homme de 21 ans. En effet, le jeune homme, déjà connu pour divers délits, a d’abord donné une couverture complètement inventée, immédiatement pressentie par les forces de l’ordre.

Il a collaboré avec les forces de l’ordre

À ce moment-là, le garçon, adossé au mur, n’a pas tenu le coup et, fondant en larmes, a reconnu être l’auteur du vol à la buvette de San Giuseppe. Le jeune homme de 21 ans, dans l’histoire du braquage, a alors voulu être honnête à 100% avec les carabiniers. Il a expliqué qu’il avait délibérément attendu le coup de la cloche pour que le son recouvre le verre brisé. En fait, il a copié une scène de la série télévisée « Lupin » diffusée sur Netflix.

Il a collaboré avec les militaires pour reconstituer les faits en remettant un T-shirt rose et un jean trempé de sang et en retrouvant la veste qu’il avait abandonnée. En effet, il ne s’était qu’inspiré de la série télévisée Netflix « Lupin », librement inspirée des romans de Maurice Leblanc avec le célèbre voleur Arsenio Lupin. Le protagoniste de la série est l’acteur français Omar Sy, déjà connu pour le film « Almost Friends ».