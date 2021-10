Ça chauffe au siège de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) à Yaoundé au Cameroun. Le Directeur général de l’organisation Denis Bohoussou Loukou a été refoulé par les forces de l’ordre camerounaises alors qu’il voulait accéder au siège de l’OAPI le 16 octobre dernier. C’est le directeur général adjoint qui était derrière cet acte que désapprouve bien sûr l’ivoirien Bohoussou Loukou.

« Des agents de police m’ont refusé l’accès bien qu’ayant décliné ma qualité » de DG

Il a écrit au ministre camerounais des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique Gabriel Dodo Ndoké pour dénoncer le Dga Jean-Baptiste Noël Wago. « Je me suis rendu, dans la voiture de fonction, au siège de l’OAPI pour travailler, des agents de la police se réclamant de la CSD m’ont refusé l’accès bien qu’ayant décliné ma qualité de directeur général de l’OAPI et de chef de mission diplomatique placé sous la protection du gouvernement camerounais » a-t-il indiqué dans sa correspondance. C’est important de préciser que le Dg Denis Bohoussou Loukou a été suspendu par le présidente du Conseil d’Administration de l’OAPI, la béninoise Shadiya Assouman, ministre du commerce dans son pays.

Refus d’exécuter « la décision d’auditer la gestion de l’organisation »

Elle lui reproche d’avoir refusé de « faire exécuter la décision d’auditer la gestion de l’organisation. L’audit était demandé en vue de clarifier les soupçons de mal gouvernance et de malversation mettant directement en péril les intérêts de l’organisation » renseigne la note de suspension. Le ministre de l’industrie et du développement technologique informe que le gouvernement camerounais n’est pas au courant d’un changement au niveau de la Direction de l’OAPI. « Quand bien même vous auriez été désigné pour assurer les affaires courantes suite à une suspension du titulaire du poste, acte sur lequel nous nous réservons de porter un jugement de valeur, celui-ci constituant une mesure conservatoire, vous ne sauriez donc vous prévaloir de cette position non confortée pour assurer la représentation de l’OAPI auprès des instances gouvernementales de l’État du siège » , indique M Ndoké dans une correspondance adressée au Directeur général adjoint le 20 octobre dernier.

Abstenez-vous d’empêcher M Loukou d’accéder aux enceintes du siège de l’OAPI

Il a ensuite ordonné au Centrafricain de s’abstenir « d’empêcher M Bohoussou Loukou par quelque moyen de restriction que ce soit, surtout par la force illégitime, d’accéder aux enceintes du siège de l’OAPI et d’occuper les espaces de travail qui lui sont affectés en qualité de Directeur général, jusqu’à changement formel du statut de ce dernier et peu importe le niveau de collaboration, de s’abstenir de poser tous actes de nature à inciter à la haine au sein du personnel en exercice au siège de nature à impacter négativement le climat social et l’ordre public interne ».

Le ministre reproche par ailleurs au DGA de l’OAPI d’avoir exercé sur les forces de sécurité camerounaises un commandement susceptible de constituer un incident de nature à engager sa responsabilité et ce sans avoir daigné informer les interlocuteurs respectifs de l’OAPI au sein des instances camerounaises.