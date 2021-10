Réunis en session extraordinaire depuis quelques jours à la demande du chef de l’Etat Patrice Talon, les députés ont voté à l’unanimité hier jeudi 14 octobre 2021, la loi portant protection du patrimoine culturel au Bénin. Le texte réunit plus de 160 articles divisés en huit titres. Il comporte plusieurs innovations allant dans le sens du renforcement de la protection du patrimoine culturel avec une accentuation des sanctions pour lutter efficacement contre le trafic illicite des œuvres afin d’entretenir une culture de sauvegarde du patrimoine.

Institution d’une auto-assurance de l’Etat pour les biens culturels

Il y a aussi l’institution d’une auto-assurance de l’Etat pour les biens culturels, la définition de mesures favorables à la promotion du mécénat culturel, le renforcement des outils de protection avec une responsabilisation plus importante des forces de défense et de sécurité. La loi permet aussi une meilleure organisation de la mobilité et de la circulation des biens culturels et l’amélioration du fonctionnement du cadre institutionnel de la protection du patrimoine culturel.

En présence de Jean-Michel Abimbola

Le premier titre de la loi parle des dispositions générales, le deuxième porte sur la protection du patrimoine culturel national, le troisième , sur la protection des biens culturels en cas de conflits . Quant au 4 ème titre, il porte sur la sauvegarde des habitats d’architecture traditionnelle. Le 5ème titre, parle des fouilles archéologiques et découvertes.

En ce qui concerne les trois derniers titres, ils portent respectivement sur les institutions de conservation et de valorisation du patrimoine culturel, les procédures et sanctions et les dispositions diverses et finales. La loi a été votée en présence du ministre de la culture Jean Michel Abimbola. C’était un plébiscite.