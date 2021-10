Le coup d’Etat qui a eu lieu au Soudan, suite à l’arrestation de plusieurs dirigeants de la transition, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok, ne cesse de faire la une de la presse internationale. Ce lundi 25 octobre 2021, le général Abdel Fattah al-Burhane a dissous toutes les autorités de la transition. Suite à l’interpellation des dirigeants, les Etats-Unis ont réagi en condamnant la « prise du pouvoir par les militaires ».

« Nous réclamerons des comptes »

Ned Price, porte-parole du département d’Etat américain, a appelé les militaires à libérer toutes les personnalités politiques arrêtées. « Les responsables militaires doivent libérer immédiatement tous les acteurs politiques et garantir leur sécurité » a-t-il déclaré, soulignant que : « L’armée est responsable pour leur sécurité, leur santé, et leurs conditions », et « nous réclamerons des comptes ». Le porte-parole de la diplomatie américaine a par ailleurs ajouté que : « Le gouvernement de transition dirigé par des civils doit être rétabli immédiatement, ils représentent la volonté du peuple ». Il a par la suite annoncé la suspension de l’aide à la transition estimée à 700 millions de dollars, tout en mettant l’accent sur le fait que cela n’impliquait pas l’aide humanitaire.

Pour rappel, des manifestations ont éclaté suite à l’arrestation des dirigeants de la transition soudanaise. 80 personnes ont été blessées et trois autres tuées, durant l’intervention des militaires. A ce niveau, Ned Price n’a pas manqué de demander à ces derniers de ne pas recourir à la violence « contre des manifestants ».