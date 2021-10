Après sa première visite de travail avec sa cliente Reckya Madougou et les autres avocats en charge du dossier, Me Mario Stasi est de nouveau au Bénin depuis ce mercredi 20 octobre 2021. Il a entamé un séjour de 48 heures qui l’a conduit ce jeudi 21 octobre 2021 à la prison civile d’Akpro-Missérété. Il a rencontré sa cliente. Me Mario Stasi a été à la CRIET et, ce vendredi 22 octobre, il a un programme bien chargé. Dans un entretien qu’il a accordé à lanouvelletribune.info, l’avocat français est revenu sur l’état de sa cliente, sa situation carcérale et le but de son séjour.

« La situation carcérale n’a pas changé. Elle est toujours éprouvante et aussi humiliante », a confié Me Mario Stasi. Il indique que sa cliente supporte sa vie carcérale comme quelqu’un qui la supporte depuis huit mois sans voir ses enfants, sans droit de visite. Seule sa mère lui donne trois fois par semaine dans un sac plastique, des victuailles. La candidate recalée à la présidentielle d’avril 2021, Réckya Madougou n’a pas de frigidaire ni de radio dans sa cellule. Selon l’avocat, « elle a du mal à dormir », « elle est obligée de combattre les rats tous les soirs ». Mais, « elle tient le coup parce qu’elle est une combattante, elle est digne ». Cependant, « la vérité est que je l’ai vu fatiguer ».

Un statu quo

« Le dossier aussi n’a pas évolué », relève Me Mario Stasi. Il explique qu’ils (les avocats de Réckya Madougou) ont déposé au mois de juillet dernier, une demande de mise en liberté qui a été refusée. Ensuite, la prolongation de la détention a même été prononcée au mois de septembre dernier comme la loi le prévoyait au motif que l’instruction est en cours et qu’il y avait des actes qui étaient en attente. Le fait est qu’elle (Réckya Madougou) a été interrogée au mois d’août. Mais, « aucun élément nouveau, ni de nouveaux accusateurs, ni des éléments objectifs ni même des incohérences ou des contradictions qu’on aurait pu percevoir dans les déclarations de madame Madougou qui se dit innocente depuis son interpellation contre les règles de droit pénal ». A l’en croire, rien n’est venu confirmer « les mensonges des accusateurs ». Et donc « les motifs de rejet de la remise en liberté de juillet et les motifs de la prolongation de la détention, tels qu’ils ont été écrits en septembre, ne sont pas valables ». Il précise que c’est à l’accusation d’apporter des éléments nouveaux qui viennent justifier le maintien en détention. Or, il n’y a pas d’éléments nouveaux.

Utiliser toutes les voies de droit

Au cours de la journée de ce jeudi 21 octobre 2021, Me Stasi a rencontré sa cliente. Ensemble ils ont travaillé et fait un point de la situation. Selon l’avocat, il y aura certainement le dépôt d’une nouvelle demande de remise en liberté tout en prenant le soin de faire comprendre à la CRIET, à la chambre d’instruction, à la chambre d’appel et de liberté que cette mise en liberté de Réckya Madougou ne va en rien gêner la bonne poursuite de l’instruction. Il souligne que le Bénin vient de rejoindre le conseil des droits de l’homme de l’ONU qui promeut une démocratie, un Etat de droit, une justice impartiale, le respect des libertés individuelles. Et qu’il a espoir, en déposant de nouvelles demandes de mise en liberté de sa cliente, qu’un jour la justice béninoise va se réveiller et considérer que rien ne justifie la détention.

Il relève que Reckya Madougou n’a qu’une seule envie, celle de retrouver sa famille. Selon lui, l’idée d’une fuite de sa cliente est ubuesque. Il rappelle que dans un Etat de droit, la liberté c’est la règle, la détention c’est l’exception. Me Mario Stasi entend utiliser toutes les voies de droit avec Me Renaud Agbodjo et Me Nadine Dossou. Ils vont déposer des demandes de mise en liberté, demander une confrontation avec l’accusateur et puis faire comprendre que dans un Etat de droit, si la justice est impartiale, il n’en demeure pas moins que les règles de liberté individuelle sont au-dessus de tout.

Agenda fourni

Au cours de son séjour, Me Mario Stasi va se rendre, ce vendredi 22 octobre, à l’ambassade de France près le Bénin, à l’ambassade des Etats-Unis près le Bénin et à l’ambassade du Nigéria près le Bénin. Il justifie ces visites diplomatiques par le fait que l’état de la démocratie au Bénin n’intéresse pas seulement que les ressortissants béninois. Ça intéresse les pays frontaliers comme ça intéresse les pays en Europe, comme ça intéresse les Etats-Unis. Il est prévu une séance de travail avec ses confrères. Dans son agenda figurent deux visites en prison (la première a été faite ce jeudi). Il va rendre une visite de courtoisie au bâtonnier. Il est allé à la CRIET ce jeudi et ce vendredi, il compte y retourner pour voir le président de la CRIET et le procureur spécial ou le président de la chambre d’instruction. En clair, son séjour de 48 heures au Bénin est « une visite judiciaire, une visite de travail et visite de diplomatie ». Car, il est convaincu que le cas de Réckya Madougou va se résoudre dans ces trois domaines-là.