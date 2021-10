L’armée russe a dévoilé un nouveau dispositif militaire. Il s’agit en effet d’une maison intelligente à déminer qui a été utilisé dans des exercices conjoints avec les soldats pakistanais. Ceux-ci se déroulent dans la localité du Krasnodar, au sud de la Russie. La maison intelligente permet donc de simuler de véritables opérations de déminage effectuées par les militaires.

« Ce site de formation prévoit toutes les options possibles »

Selon les explications du colonel Roman Bessmertny, chef du corps du génie du groupement du district militaire du sud, « c’est une nouveauté […]. Elle vise à assurer la formation pratique d’unités spéciales. Ce site de formation prévoit toutes les options possibles pour miner des objets dans un immeuble d’habitation ». Notons que tous les objets se trouvant à l’intérieur de la maison peuvent être artificiellement minés. Cela, allant du seuil de la porte d’entrée aux articles ménagers. Dans le cas où un militaire tombe sur un objet miné sans le désactiver au préalable, une sirène s’active et une simulation d’explosion a lieu grâce à de petites charges inoffensives.

Le colonel Roman Bessmertny a par ailleurs ajouté qu’il s’agit d’un dispositif qui permet d’amener les soldats à faire plus attention quand ils se trouvent face à une mission impliquant des objets minés. Il a ainsi donné le cas d’un groupe des forces spéciales qui a pour mission de trouver des documents et de neutraliser un ennemi théorique sur un site. « Nous organisons des exercices et montrons des situations réelles » a-t-il souligné.