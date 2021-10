La Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) a, depuis le lundi 25 octobre 2021, un nouveau Directeur Général par intérim. Il s’agit de Francis Perani qui remplace le Directeur Général sortant de la SBEE, Jacques Paradis pour une durée d’un mois. La décision du remplacement de Jacques Paradis a été prise, selon des sources bien introduites dans l’entreprise, le vendredi 22 octobre 2021 par le Conseil d’Administration de la SBEE et rendue publique le lundi 25 octobre 2021.

Dans la décision n°20/21/ME/SBEE/PCA/SP en date du 22 octobre 2021 et signée de son Président du Conseil d’Administration de la SBEE, Moïse Achille Houssou et publiée dans la soirée du lundi 25 octobre 2021, le Directeur Général de la Société béninoise d’Energie Electrique (SBEE) Jacques Paradis a été déchargé de ses fonctions pour une période d’un mois et remplacé dans la foulée par son Directeur Administratif et Financier, Francis Perani. Ce dernier assure l’intérim du Directeur Général sortant pour un mois.

Contenu de la décision du Conseil d’Administration

La décision n°20/21/ME/SBEE/PCA/SP en date du 22 octobre 2021 et signée du Président du Conseil d’Administration de la SBEE, Moïse Achille Houssou stipule : «Vu les statuts de la SBEE, vu la Convention collective particulière de la SBEE,vu la résolution du Conseil d’Administration en sa séance du vendredi 22 octobre 2021, considérant les nécessités de service, le Président du Conseil d’Administration décide: Monsieur Francis Perani, Directeur Administratif et Financier de la SBEE est chargé d’assurer l’intérim du Directeur général pour une période d’un mois.» D’après le journal Le Matinal et selon des sources proches de la SBEE, il s’agit bien d’un limogeage de Jacques Paradis.

Il faut préciser que nos sources ne donnent pas pour le moment les raisons réelles qui ont motivé le Conseil d’Administration de la Société béninoise d’Energie Electrique (SBEE) à prendre une telle décision le vendredi 22 octobre 2021. Rappelons que c’est lors du conseil des ministres du 11 septembre 2019 que le gouvernement béninois a porté son choix sur la société Manitoba Hydro International pour la gestion déléguée de la SBEE. Le visage de cette société canadienne à la tête de la SBEE jusqu’à un passé récent était représentée par Jacques Paradis.