L’artiste nigériane Tiwa Savage a révélé qu’elle faisait l’objet d’un chantage avec une sextape la mettant en scène. Lors d’une interview avec l’animatrice de radio américaine Angie Martinez de Power 105.1, la chanteuse Afrobeats a révélé que la vidéo la mettait en scène avec son partenaire actuel. « Hier, je sortais d’une radio et j’étais dans ma voiture lorsque mon manager m’a envoyé un message. Elle a dit que je devrais vérifier mon téléphone. Je l’ai vérifié et il y avait une vidéo, et j’étais juste comme ‘Wow!’ », a déclaré Savage à Martinez.

La chanteuse a laissé entendre que le maître chanteur avait envoyé la vidéo exigeant de l’argent. Elle l’a décrit comme un clip vidéo d’un moment intime qu’elle a eu avec quelqu’un avec qui elle sort. « Je ne vais pas appeler ça une sextape. Mais la première chose que j’ai faite a été d’appeler mon manager car cette personne demande de l’argent », dit-elle. « La personne demande de l’argent maintenant. La personne avec qui je sors devient folle aussi, » a expliqué l’artiste.

« Je ne permettrai à personne de me faire chanter »

Mais la chanteuse a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas payer le maître chanteur parce que les maîtres chanteurs viennent généralement pour plus. « J’ai décidé que je n’allais pas payer la personne parce que si je le faisais, dans deux mois, trois mois plus tard ou même deux ans plus tard, vous reviendriez », a-t-elle indiqué. « Je ne permettrai à personne de me faire chanter pour avoir fait quelque chose de naturel », a-t-elle assuré.

Savage a déclaré qu’elle pourrait publier la vidéo elle-même parce qu’elle est aussi « folle ». La Star a noté que la vidéo ne provenait pas de son équipe, elle a été plutôt accidentellement publiée sur Snapchat par son amant qui l’a immédiatement supprimé lorsqu’il s’est rendu compte de l’erreur. Cependant, il était trop tard, a-t-elle assuré. Elle a invité ses fans à ignorer l’affaire. Elle a également indiqué qu’elle parlera de la vidéo à son fils.