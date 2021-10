Squid Game, la très célèbre série sud-coréenne diffusée par la plateforme Netflix il y a quelques semaines a déjà des impacts très peu catholiques chez des enfants. Selon des informations qui ont été rapportées par certains médias, des élèves du primaire ont reproduit des jeux de la série qui étaient pourtant réservée aux moins de 16 ans. Selon des confidences qui ont été faites par Sabrina Caci, directrice du groupe scolaire Erquellines en Belgique à la chaine de télévision française BFMTV, certains enfants de son établissement se sont déjà adonnés à cette pratique.

« Cette semaine, une enseignante est venue me voir en me disant que sur le temps de midi une enfant avait été fouettée par un autre élève. Elle lui a demandé comment ça s’était passé, et l’enfant lui a dit: ‘On joue à ce jeu qui passe dans la série, ‘1, 2, 3, soleil’, et celui qui perd reçoit un coup’. », a-t-elle confié. La série en réalité se regroupe en près de 10 épisodes. Elle rapporte le parcours de plus de 450 Coréens.

Le jeu interdit

Ceux-ci sont recrutés par une organisation pour participer au jeu. Le vainqueur de ce parcours a droit à un gain de 45,6 milliards de wons soit un équivalent de 32 millions d’euros. De l’autre côté, le perdant est froidement abattu. Notons que cette apparition de ce jeu dans des écoles est liée au succès retentissant de la série pourtant ultra-violente. Les responsables de ce groupe scolaire indiquent que des dispositions ont été prises pour interdire ces jeux dans les écoles et que les parents sont mis à contribution.