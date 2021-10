Quatre communes vont s’ajouter à la liste des communes disposant d’un stade omnisport. Après les 22 stades omnisports dont la construction de certains est achevée, quatre nouveaux stades omnisports vont voir le jour. Par le biais des correspondances en date du 06 octobre 2021, le ministre des Sports, Oswald Homéky a invité les maires de quatre nouvelles Communes à mettre à la disposition du gouvernement, des domaines pouvant abriter les stades omnisports en construction au Bénin.

Encore quatre nouvelles Communes où quatre stades omnisports vont voir le jour. Il s’agit de quatre communes du département du Borgou qui vont bientôt bénéficier de la construction des stades omnisports, initiés par le gouvernement. Les communes choisies sont Parakou, Pèrèrè, Sinendé et N’dali. Dans les courriers du ministre envoyés aux maires concernés, il est demandé aux élus communaux de mettre à la disposition du ministère des sports, des domaines exploitables pour la construction desdits stades.

Selon les courriers, il est précisé que ces domaines doivent avoir cinq hectares de superficie en moyenne. Pour rappel, lors de la première phase lancée par gouvernement en juillet 2018, 22 stades omnisports dans 22 communes différentes avaient été prises en compte et ont bénéficié des stades construits et livrés. La deuxième phase sera donc lancée bientôt et va prendre en compte, une vingtaine de commune.