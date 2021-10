C’est du hameçonnage. Jamais le gouvernement du Bénin n’a publié une liste de bénéficiaires de subventions de 600 000 francs Cfa. En effet, un message relayant cette fausse information est publié sur les réseaux sociaux, plus spécifiquement dans des groupes whatsApp. Il y est indiqué aussi que chaque bénéficiaire recevra 200 000 francs Cfa par mois pendant 3 mois.

Le logo du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur le site

Le message est suivi de ce lien: http://6nmo.com/gov/be . Il renvoie sur un site dont la page d’accueil présente dans l’angle droit le logo du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin et dans l’angle gauche, les dessins, d’un soleil levant, d’un éléphant et deux palmiers, des armoiries de la Côte d’Ivoire, visiblement. Ensuite il y a le message suivant : » La liste des bénéficiaires de subventions gouvernementales de 600.000 Franc CFA qui ont travaillé entre 2010 et 2021 a été annoncée. vérifiez si votre nom est répertorié et obtenez votre subvention également ».

« Vérifiez »

Au bas de ce message, il y a bien évidemment le bouton « Vérifiez ». Si vous cliquez dessus, le site vous dit que vous êtes qualifié et commence par vous demander vos données personnelles. Selon le quotidien La Nation qui a publié l’information, l’utilisation de l’outil DomainBigData a permis de savoir que le site en question a été hébergé dans l’état de Nordrhein-Westfalen, en Allemagne.

Il n’y a cependant pas d’informations sur le propriétaire de la plateforme. Les mots clés du message introduits dans les moteurs de recherche, montrent que ce message avait été publié dans des médias gabonais et ivoiriens. Mais ces pays ont à chaque fois apporté un démenti formel. Le faux contenu circulait sur internet depuis juillet 2021 si on considère les dates où sont intervenues les démentis des gouvernements gabonais et ivoirien.