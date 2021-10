Le Chef de la diplomatie turque s’en est pris au président français Emmanuel Macron, pour les propos qui lui ont été attribués et rapportés dans Le Monde, où le chef de l’Etat décrit les 300 ans de règne de l’Empire ottoman comme du colonialisme. Le ministre turc a affirmé que cette « approche bon marché » ne fonctionnerait pas pour lui lors des prochaines élections. Les propos du président français ont déclenché une tension diplomatique entre Paris et Alger au point où l’Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris et en prenant des mesures contre l’armée française.

« Nous avons vu dans le passé et nous voyons maintenant que ces approches bon marché n’apportent aucun avantage aux élections », a déclaré le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu, lors d’une conférence de presse avec son homologue ukrainien, Kuleba Dmytro en Ukraine ce jeudi 7 octobre. La réaction de Çavuşoğlu est intervenue après ce que la Turquie a qualifié comme tentative du président Macron d’entraîner la Turquie dans sa querelle avec l’Algérie au sujet de la colonisation française dans le pays d’Afrique du Nord.

« Je suis fasciné de voir la capacité qu’a la Turquie »

« La construction de l’Algérie en tant que nation est un phénomène à surveiller. Est-ce qu’il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? Ça, c’est la question », a déclaré Macron et rapporté par les médias français. « Il y avait de précédentes colonisations. Moi, je suis fasciné de voir la capacité qu’a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu’elle a joué en Algérie et la domination qu’elle a exercée, et à expliquer que nous sommes les seuls colonisateurs. C’est bien. Les Algériens le croient », a ajouté Macron.

La Turquie qui n’a aucune tâche comme la colonisation

« C’est tellement mal pour lui d’entraîner la Turquie qui n’a aucune tâche comme la colonisation ou le génocide », a déclaré Çavuşoğlu, ajoutant que ceux qui ont quelque chose à dire sur la Turquie « devraient le dire directement en face, pas dans notre dos tout comme ce que fait notre président Recep Tayyip Erdoğan ». Çavuşoğlu a déclaré que Macron devrait mieux essayer de prendre des mesures pour gagner la confiance de son peuple et éviter les déclarations « populistes », qui sont « mauvaises au plus haut point », avant les élections présidentielles de mai 2022 en France.