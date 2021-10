Le Bénin est sans conteste, l’un des plus grands pays producteurs de Coton en Afrique. Mais cette fibre végétale est essentiellement exportée. Le gouvernement actuel veut changer la donne. Bientôt, une entreprise internationale installera son unité textile industrielle sur la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Le groupe Aigle, puisque c’est de lui qu’il s’agit, va y construire son unité textile sur une superficie de 40.000 m2 pour y transformer sur place le coton béninois en produits tissés et tricotés. Ils sont destinés à une clientèle européenne et asiatique.

» Cet accord génèrera 2000 emplois «

« Le coton, qui sera la matière première utilisée par le groupe Aigle partira du port de Cotonou en produit fini » se réjouit déjà Laurent Gangbès le directeur de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX). « L’installation du groupe AIGLE au Bénin est un succès pour notre pays qui va se révéler dans le monde de la confection comme un pays d’origine de produits de qualité. Cet accord génèrera 2000 emplois (2000 béninois recrutés et formés dans le domaine du textile en général et plus spécifiquement dans la transformation du coton). Ce qui représente une opportunité pour la jeunesse béninoise en termes de formation, de qualification et d’expertise » a-t-il poursuivi. Pour le gouvernement béninois c’est une satisfaction et également la concrétisation de la vision de Patrice Talon de faire rayonner le Bénin dans le domaine de l’industrie textile, a conclu M Gangbès.

» Nous allons transformer le coton, … en produit moyen et haut de gamme «

Le PDG du groupe Aigle Wissem Gam a pour sa part, exprimé sa joie de s’implanter dans le pays, plus précisément dans la zone industrielle de Glo-djigbé, parce qu’elle offre « le meilleure cadre pour installer et développer son industrie au Bénin ». « Nous allons transformer le coton, l’une des nombreuses richesses du Bénin, en produit moyen et haut de gamme destiné à l’exportation sur le marché européen spécialement » informe-t-il par ailleurs. Le Groupe tunisien devient la 7e entreprise à prendre ses quartiers dans la zone industrielle de Glo-Djigbé.

Tricotage, filature et confection de vêtements

Il compte démarrer la production d’ici la fin de l’année prochaine et va investir au total 11 milliards de Fcfa qui vont créer ces quelque 2.000 emplois annoncés. Le Groupe AIGLE est spécialisé dans le tricotage, la filature et la confection de vêtements. 97% de sa production prendront la direction des pays comme la Turquie, l’Italie et la France. Elle est capable de produire 30.000 pièces finies chaque mois.