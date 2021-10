Le tir du célèbre acteur américain Alec Baldwin, ayant tué la directrice de la photographie Halyna Hucthins, lors d’un tournage d’un film n’a pas fini de révéler tous ses secrets. En effet, le magazine Variety a fait savoir que six membres de l’équipe de tournage avaient quitté le plateau de tournage plusieurs heures avant que le drame ne se produise.

« C’est super dangereux »

Selon le média, ils avaient agi ainsi afin de réclamer de meilleures conditions de travail. D’après le quotidien Los Angeles Times, deux autres coups de feu avaient été entendus. Ils avaient été tirés par la doublure cascade d’Alec Baldwin. Ces tirs ont alarmé un membre de la production qui a envoyé un sms à un responsable du tournage. « Nous avons maintenant eu trois décharges accidentelles. C’est super dangereux » avait-il écrit. Par ailleurs, une femme non identifiée avait appelé le 911 et avait semblé confirmer qu’il y avait bel et bien des tensions lors du tournage. « Je ne peux pas vous dire… Et cet enf*iré d’assistant réalisateur qui m’a crié dessus au déjeuner, (…) il est censé vérifier les armes, il est responsable de ce qui se passe sur le plateau » avait-elle confié au 911.

L’enquête est toujours en cours

En outre dans un communiqué, la production du film Rust Movie Productions a indiqué : « Bien que nous n’ayons été informés d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau, nous procéderons à un examen interne de nos procédures pendant l’arrêt de la production ». Notons que l’enquête sur la mort de Halyna Hucthins est toujours en cours. Le vendredi 22 octobre 2021, la procureure Mary Carmack-Altwies avait déclaré qu’elle ne savait si « des poursuites seraient engagées » à ce niveau.