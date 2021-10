Le rappeur américain, Fetty Wap, a l’état civil William Junior Maxwell II a été arrêté jeudi par le FBI à Citi Field dans le Queens, New York, pour des accusations fédérales de trafic de drogue. Fetty Wap a été arrêté lors du Rolling Loud Music Festival sur des accusations découlant d’un complot lié à la drogue impliquant de l’héroïne et du fentanyl, a déclaré un responsable juridique. Il a été accusé avec cinq autres personnes, dont un agent pénitencier du New Jersey, de complot en vue de posséder et de distribuer des substances contrôlées à Long Island et dans le New Jersey.

Les accusés ont obtenu les drogues sur la côte ouest et ont utilisé le service postal américain et des chauffeurs avec des compartiments de véhicules cachés pour transporter les substances contrôlées à travers le pays jusqu’au comté de Suffolk, où elles étaient stockées, selon l’acte d’accusation. « Comme allégué, les accusés ont transporté, distribué et vendu plus de 100 kilogrammes de drogues mortelles et addictives, dont l’héroïne et le fentanyl, à Long Island, contribuant délibérément à l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté nos communautés et fait trop de morts », a déclaré l’avocat américain Breon Peace.

Le trafic de drogue est devenu ignoble

Maxwell était un redistributeur au niveau du kilogramme pour l’organisation de trafic, ont déclaré les procureurs. « Le fait que nous ayons arrêté un rappeur en tête des dealers et un agent pénitentiaire dans le cadre du complot illustre à quel point le trafic de drogue est devenu ignoble », a déclaré Michael Driscoll du FBI. Maxwell, 30 ans, de Paterson, New Jersey, sera traduit en justice vendredi après-midi devant un tribunal fédéral de Central Islip. En septembre 2019, le rappeur avait déjà été arrêté pour avoir frappé des employés d’un hôtel à Las Vegas.

