Le Japon organise du 07 au 9 décembre prochain, la 2ème édition du Forum économique public-privé Japon-Afrique, à Nairobi au Kenya. C’est la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin qui donne l’information sur son site officiel. Les inscriptions sont ouvertes sur le site: https://japanafricaforum.org/en/, peut-on y lire également. Les entreprises béninoises désireuses de participer à ce forum peuvent donc se rendre sur ce site.

Le forum sera un point de rencontre entre les responsables de haut niveau des secteurs public et privé de l’Afrique et du Japon dans le but de promouvoir la coopération entre eux dans des domaines comme l’investissement, les infrastructures et l’énergie, informe la Ccib. L’évènement donnera l’occasion aux entreprises japonaises, et africaines ainsi qu’aux institutions nationales clés du secteur des affaires de mettre en avant leur travail en Afrique.

» Mettre en lumière les défis autour de la croissance économique »

Plusieurs sessions vont animer ce forum. Elles s’articuleront autour des thèmes comme « l’innovation en Afrique avec le Japon » , « l’infrastructure verte et numérique pour l’Afrique » , « l’intégration en Afrique, industrialisation en Afrique avec le Japon » et le thème: « accélérer les solutions financières en Afrique » .

L’évènement « va permettre de mettre en lumière les défis autour de la croissance économique impulsée par le secteur privé et présentera des exemples réussis et innovants pour explorer la marche à suivre » informe par ailleurs la CCIB. Outre le lien pour les inscriptions, la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin, invite les entreprises béninoises à prendre contact avec les organisateurs du forum à l’adresse info@japanafricaforum.org pour toute information complémentaire.