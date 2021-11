Le Bénin bénéficie une nouvelle fois de l’aide financière non remboursable du Japon. En effet, le pays du soleil levant a décidé de financer le projet de renforcement des systèmes d’alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau. Hier mardi 16 novembre, le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci, le représentant résident de la jica bénin par intérim Kojiro Fujino et l’ambassadeur du Japon près le Bénin Takahisa Tsugawa ont signé l’échange de notes et l’accord de don, pour le financement de ce projet.

« Qui donne l’eau, donne la vie »

Le montant débloqué par le pays du soleil levant est de 16 milliards de Fcfa. Le ministre des affaires étrangères Aurélien Agbénonci a remercié la partie japonaise pour ce geste qui contribue à l’atteinte d’un des plus grands objectifs du gouvernement: donner de l’eau potable à tous les béninois. « Qui donne l’eau, donne la vie. Qui donne l’eau, facilite aussi la réalisation de nombreux projets. On ne peut développer notre agriculture sans l’eau. On ne peut poursuivre notre vaste programme de transformation infrastructurelle, sans l’eau. On ne peut non plus atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés en matière d’éducation sans disposer de l’eau » a déclaré le chef de la diplomatie béninoise.

Construire des conduits de distribution d’eau

Cet aide financière qui selon l’ambassadeur du Japon s’aligne sur « le plan national de développement du Bénin 2018-2025 » permettra de développer dans le Couffo et le Plateau, de nouvelles sources d’eau et de mettre en place des conduits de distribution d’eau, de réservoirs d’eau et autres installations d’approvisionnement en eau potable. « Ce projet s’inscrit dans notre engagement qui a été réaffirmé à la 7ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, notamment dans la déclaration de Yokohama 2019 à travers son second pilier intitulé: contribution la société durable et résiliente » a déclaré le diplomate japonais.