Au Bénin, la police Républicaine et les services spécialisés ont récemment saisi une quantité non négligeable de cocaïne dans un magasin de Cotonou. Selon les informations rapportées par RFI, le produit prohibé pesait 780 kg. Le magasin dans lequel il était dissimulé appartient à un homme d’affaires libanais qui s’est fait au nom au marché Dantokpa dans le secteur du lait.

Le propriétaire du magasin et le gardien également arrêtés

Les locataires de l’entrepôt sont depuis introuvables. En effet, d’après Rfi, ils auraient pris la poudre d’escampette, informés par un policier de la descente imminente des forces de l’ordre dans leur magasin. Le policier « ripoux » a vite été identifié et mis aux arrêts. Il devrait répondre de ses actes devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) selon la même source. Outre cet agent, l’homme d’affaires libanais, propriétaire du magasin n’est plus libre de ses mouvements, de même que le gardien des lieux.

Ils sont placés en garde à vue, depuis quelques jours. Les locataires de l’entrepôt sont activement recherchés dans le cadre de l’enquête ouverte à cet effet. A la fin des investigations, les personnes impliquées, défileront devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).