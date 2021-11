Hier vendredi 26 novembre 2021, le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci a évoqué la restitution des œuvres d’art du Bénin. Le diplomate béninois était l’invité de l’émission « Live Session » de la télévision nationale. Aurélien Agbénonci a évoqué les facteurs qui ont probablement joué en faveur du Bénin dans cette affaire de restitution de trésors royaux.

Selon lui, le président français Emmanuel Macron est « d’une autre génération. Il est de la génération de ceux qui n’ont pas connu la colonisation. Il veut qu’un ordre nouveau s’établisse dans le monde. Que les choses changent et changent dans la bonne direction. Il veut panser certaines plaies, certaines injustices, ( parce qu’il ) y a des blessures de l’histoire qui ont besoin d’être (pansées) » a déclaré le ministre béninois des affaires étrangères. Il fera ensuite observer que l’objectif du président Patrice Talon n’est pas de ramasser toutes les œuvres d’art béninois à Paris.

» Je suis favorable à ce qu’à Paris on voit un objet et qu’on dise ça vient du Bénin «

« Le président Talon vous dira : je ne suis pas pour ramener, s’il y a 500.000 œuvres, ou 50.000 œuvres, je ne suis pas pour ramener tout. Je suis favorable à ce qu’à Paris on voit un objet et qu’on dise ça vient du Bénin. Ça permet de connaître notre pays et ça donnera envie de venir voir plus au Bénin » a expliqué le chef de la diplomatie béninoise. Il assure cependant que la dynamique de restitution va se poursuivre mais « nous ne sommes pas dans une démarche où nous voulons tout ramasser » parce que ces biens appartiennent à l’universel.

Pour ce qui est des prochaines restitutions, le ministre informe qu’il est prévu dans la collaboration avec la France, l’élaboration d’un répertoire de toutes les œuvres. « Nous examinerons dans une démarche de partenariat avec la partie française, de nouvelles requêtes. J’ai sur ma table des lettres pour demander les autres œuvres. Il y a des lettres qui vont aller en Belgique, en Allemagne » a déclaré Aurélien Agbénonci. En clair, ce n’est que le début du commencement.