bourses.enseignementsuperieur.gouv.bj. C’est la plateforme sur laquelle les étudiants des universités nationales du Bénin devront faire leurs demandes d’allocations pour l’année universitaire 2021-2022. Le directeur des Bourses et aides universitaires (Dbau) Maxime Moïse Agbodandé a lancé les inscriptions hier lundi 15 novembre 2021. Les étudiants allocataires ont du 15 novembre 2021 au 07 février 2022 pour faire leur demande.

Plus de longues files d’attente

Selon M Agbodandé, la plateforme aide à traiter avec célérité les dossiers de demandes d’allocations universitaires. Elle ne date pas d’aujourd’hui. Sa conception et sa mise en œuvre remontent à 2019. 26.384 demandes d’allocations universitaires ont été enregistrées au cours de l’année universitaire 2020-2021. On attend les chiffres de cette année. D’après le Dbau, la plateforme est très bénéfique pour les étudiants parce qu’ils n’auront plus à faire de longues files d’attente. Où qu’ils se trouvent, il suffit qu’ils accèdent à la plateforme avec un ordinateur ou un téléphone Android, et faire ainsi leur demande.

S’assurer qu’on s’est bien inscrit

Du côté des autorités, cette plateforme permet de numériser les dossiers et d’avoir une idée claire des effectifs d’allocataires pour une gestion optimale de ces allocations. Il est important de dire pour finir que les demandes d’allocations sur la plateforme ne peuvent se faire que quand l’étudiant valide son inscription dans l’université nationale où il se trouve. Les nouveaux bacheliers allocataires doivent également s’assurer qu’ils se sont inscrits avant d’aller sur la plateforme.