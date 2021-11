Au Bénin, le gouvernement va rendre l’assurance maladie obligatoire dès le 1er janvier 2022, c’est-à-dire dans moins de deux mois. Une nouvelle qui suscite des appréhensions chez les béninois. Selon les explications du ministre de la santé Benjamin Hounkpatin ce jeudi 11 novembre sur RFI, l’assurance maladie permettra de « garantir encore un peu plus , pour le panier de base qui comporte les maladies les plus basiques que les populations sont amenées à faire de façon récurrente, l’accès au soin ».

En somme, c’est destiné à permettre aux populations de se soigner sans coup férir. Le ministre annonce prochainement un décret d’application pour définir le panier de base comportant ces maladies récurrentes. Ce n’est qu’après que le coût de l’assurance maladie sera arrêté par le gouvernement. Benjamin Hounkpatin ajoute que tous les fonctionnaires seront concernés, qu’ils soient de l’Etat ou du secteur privé. Le secteur informel aussi sera pris en compte, informe-t-il.

Des mécanismes ont déjà été développés

Quand on lui demande comment le gouvernement compte-t-il s’y prendre à ce niveau, il fait remarquer qu’il y a plusieurs mécanismes qui sont déjà développés par d’autres entités ; les mutuelles notamment avec les vendeurs de marché, et les artisans qui sont également organisés. Ce sont des « questions d’actualité que nous sommes en train de traiter au niveau du gouvernement et qui vont trouver une réponse » assure t-il.