En France, une nouvelle attaque au couteau visant des policiers a fait un blessé dans le rang des forces de l’ordre. Selon nos sources c’est autour de 6h35 que l’attaque s’est produite. Un trentenaire qui détient un titre de séjour italien s’est rapproché d’un véhicule d’homme en uniforme qui stationnaient près du commissariat de Cannes. Ce dernier a fait semblant de demander des informations puis s’est est pris au policier qui était au volant avec une arme blanche à trois reprises.

Heureusement que l’agent portait un gilet par balle qui lui a sauvé la vie. Comme si cela ne suffisait pas, l’individu de nationalité algérienne s’est dirigé vers le second agent qui était dans la voiture pour l’agresser. L’assaillant a raté son coup selon nos recoupements d’informations. C’est alors que le policier qu’il avait agressé en premier a riposté avec trois coups de feu. L’assaillant aurait évoqué dans ses propos le prophète.

Quelques instants plus tard, le ministre Darmanin a réagi sur les réseaux sociaux. Via un tweet, le ministre de l’intérieur a annoncé qu’il se rendrait sur les lieux ce matin. «L’agresseur a été neutralisé par ses collègues. Je me rends sur place immédiatement ce matin et j’apporte tout mon soutien à la police nationale et à la ville de Cannes», a écrit le ministre sur le réseau social Twitter. Dans un autre tweet, il précise que le policier victime d’une attaque à l’arme blanche « n’a heureusement pas été blessé physiquement«

Victime d’un coup de couteau, le policier n’a heureusement pas été blessé physiquement, grâce à son gilet pare-balles. https://t.co/uGqdnSiX0L — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021