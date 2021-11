Levée de boucliers au Bénin après l’arrestation d’un avocat. Me Enosch Chadaré, puisque c’est de lui qu’il s’agit, avait été embarqué par les forces de l’ordre dans la journée du mercredi 29 septembre 2021. Selon un communiqué de l’Union des Jeunes Avocats du Bénin (UJAB), l’homme de droit a été molesté par les policiers et conduit dans un commissariat alors qu’il s’était rendu à Ekpè « pour assister un client dans le cadre d’une enquête ».

Ce n’est qu’aux environs de 23 heures que le « confrère a recouvré sa liberté et mis sous convocation après plusieurs interventions du bâtonnier et des confrères qui se sont mobilisés et rendus au Commissariat de police d’Ekpè » . Pour le Bureau exécutif de l’Ujab, il s’agit là, d’un « nouveau cas grave d’atteinte à la respectabilité et à la dignité de la profession d’avocat » parce qu’il y en avait eu d’autres auparavant.

Pour « laver l’honneur et la respectabilité du Confrère et de la profession »

L’organisation condamne avec « force vigueur ces actes dont a été victime (le jeune avocat) et s’associe à toutes actions de diverses natures en cours ou à venir contre les auteurs de ces actes, aux fins de laver l’honneur et la respectabilité du Confrère et de la profession » . Elle a par ailleurs interpellé « les autorités à divers niveaux dans les Forces de sécurité et de défense, les autorités judiciaires ainsi que la Chancellerie afin qu’il soit mis un terme immédiat à de telles pratiques inqualifiables ».

Notons que dans le cadre de cette même affaire, le Conseil de l’ordre des Avocats du Barreau du Bénin a déclenché une grève de 72 heures à compter de ce lundi 08 novembre 2021. Il estime que l’interpellation et la garde à vue de l’avocat n’ont pas été justifiées par les organes de poursuite.