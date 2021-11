L’ordre des avocats du Bénin a tenu à répondre au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) sur l’affaire Enosch Chadaré, du nom de l’avocat arrêté en septembre dernier à Ekpè. Point par point, l’ordre a critiqué les propos du procureur Mario Mètonou. Sur la violation du double cordon de sécurité par l’avocat, l’ordre estime qu’il est « ubuesque de dire qu’un simple individu non armé ait pu franchir un double cordon de sécurité constitué de militaires et de policiers spécialement mis sur pied pour une opération aussi sensible ». Notons que le procureur n’a pas dit que l’avocat avait franchi le double cordon de sécurité.

Me Chadaré est le conseil habituel du mis en cause

Il a parlé d’un premier cordon de sécurité franchi avant que l’intéressé ne soit déplacé des lieux. Sur la violence verbale et physique opposée par Me Chadaré à l’équipe d’intervention, l’organisation professionnelle dit avoir du mal à croire qu’un individu quels que soient le caractère et la force physique, ait pu opposer une violence physique et verbale à un dispositif sécuritaire aussi musclé et dissuasif comme celui que dit avoir mis sur pied le procureur spécial. De plus, Me Chadaré est d’un naturel pondéré. Sur l’enregistrement du film des opérations, l’ordre des avocats informe que le téléphone portable de leur confrère a été arraché par les policiers.

Ce qui laissait « tout le loisir à la police de rapporter la preuve de cette imputation tendancieuse » . L’ordre dit attendre toujours que cette preuve lui soit rapportée. En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle le mis en cause n’aurait pas constitué leur confrère, l’organisation professionnelle affirme que Me Chadaré est le conseil habituel de l’intéressé vers qui il s’est porté à la demande de ce dernier après que des individus non identifiés soient venus le chercher à son bureau à Akpakpa.

Me Chadaré n’est pas l’avocat de M Assah, recherché par la police

L’ordre rappelle par ailleurs que « contrairement aux affirmations du Procureur spécial il n’est point besoin qu’un mis en cause soit en état d’arrestation avant d’être assisté d’un avocat » . Il ajoute que l’avocat arrêté n’était pas le conseil habituel de Philippe Assah actuellement recherché par la police. « Il n’y a rien de plus inexacte que cette affirmation » proteste l’organisation professionnelle. « M Enosch Chadaré n’est ni le Conseil habituel de Philippe Assah ni son Conseil en cette affaire » martèle t-elle.

L’avocat dans l’exercice de ses fonctions bénéficient de « l’immunité de parole… »

Sur le non défèrement à la convocation qui a été remise à l’avocat le 04 octobre, l’ordre rappelle au procureur de la Criet que les avocats dans l’exercice de leur profession bénéficient de l’immunité de parole et d’écrit. Ils ne peuvent être entendus, arrêtés, ou détenus, sans ordre du Procureur Général près la Cour d’appel ou du président de la Chambre d’Accusation, le bâtonnier préalablement consulté.

Il a été arrêté en violation de la loi

En ce qui concerne la plainte déposée par le chef de l’équipe d’intervention contre Me Chadaré, l’ordre des avocats dit ne pas être au courant. Mieux, le procureur spécial près la Criet ne précise pas l’infraction pour laquelle Me Chadaré a été gardé à vue, ni celle pour laquelle le supposé plaignant a été écouté sur procès verbal. « Au total le communiqué du Procureur spécial près la Criet achève de convaincre de ce que, en violation de la loi, un avocat, dans l’exercice de son ministère, a été interpellé, violenté , puis gardé à vue sans qu’aucune infraction ne lui a été notifiée jusqu’à son relâchement » .