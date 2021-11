A quelques jours de la sortie du nom du gagnant du « ballon d’or » 2021, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a profité d’une interview qu’il a accordée au JDD pour donner son avis sur les potentiels joueurs qui pourraient remporter ce trophée.

Thierry Henry faisait notamment remarquer qu’il n’a aucune idée sur celui pourrait bien être l’heureux élu de cette année. Il a tout de même évoqué le nom de certains joueurs qui pour lui sont très éligibles à cette distinction honorifique à cause de leur différentes performances. Il a notamment évoqué le cas de Robert Lewandowski qui aurait eu beaucoup de chances l’année dernière si elle n’avait pas été annulée.

Plusieurs noms…

« Aucune idée (de qui va l’emporter). Soyons chauvins, j’espère que ça peut être lui (Karim Benzema) ou N’Golo Kanté. Robert Lewandowski aurait été élu en 2020 si ça n’avait pas été annulé. Là, avec 41 buts, il a battu le record de Gerd Müller. On peut aussi parler de Jorginho : il a tout gagné et le jeu passe par lui. Et il y a Leo Messi, qui a enfin gagné la Copa América », a analysé l’Assistant coach de la sélection belge.