Le prix du pain a augmenté, ce lundi 15 novembre 2021, chez les grossistes du Littoral mais pas pour le consommateur final. La décision a été prise par l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries du Littoral. C’est une hausse interne à la distribution de cet aliment. La raison fondamentale de cette augmentation est la flambée du prix des produits qui entrent dans la production du pain. Cette hausse fait environ 10 francs CFA de moins à gagner pour les revendeuses et leurs fournisseurs.

Il y a un réajustement, à partir de ce lundi 15 novembre 2021, du prix du pain chez les grossistes mais pas chez le consommateur final. D’après Frissons Radio, la décision émane de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries du département du Littoral. Selon le président de l’Association, Anselme Aguèmon, «jusque-là nous n’avons pas encore augmenté le prix du pain. L’arrêté de 2008 a fixé le prix du pain à 125 fcfa. C’est un réajustement à l’interne». Et il poursuit : «Nous avons deux intermédiaires qui nous aident à faire atteindre le pain aux consommateurs c’est-à-dire les gros vendeurs qui portent les paniers et nos bonnes dames qui vendent dans les ruelles». Pour Anselme Aguèmon, «ce qui change, les gros vendeurs, on leur livre le pain à 90 fcfa et aux mamans à 100 fcfa». «Avant nos mamans prennent jusqu’à 80 fcfa le pain chez les boulangers. Les grossistes aussi, ils prennent jusqu’à 75 fcfa le pain» a-t-il fait savoir.

Le prix du pain toujours à 125 f mais….

Le président de l’Association des Promoteurs et Exploitants de Boulangeries du Littoral a déclaré que les boulangers ont déjà commencé à discuter avec le gouvernement pour pouvoir réajuster ou non le prix du pain. «On est en train de discuter déjà avec le gouvernement parce que eux-mêmes, ils savent que tous les produits qui contribuent à la production du pain sont devenus chers» a-t-il lâché et qu’«en attendant d’avoir un autre arrêté qui va» leur «permettre peut-être de vendre plus cher le pain», ils sont en train de réajuster entre eux. Il a précisé que «plein de boulangeries sont avec des dettes au cou».