L’arène musicale béninoise est en deuil. L’artiste Janvier Dénagan Honfo n’est plus. Selon une information relayée par Eden TV, le percussionniste béninois de la diaspora a rendu l’âme ce lundi 22 novembre 2021. Le chanteur et percussionniste Janvier Dénagan Honfo a tiré sa révérence. Béninois de la diaspora vivant plus précisément en Allemagne était connu du public béninois et international pour ses chansons traditionnelles. Janvier Dénagan a travaillé depuis sa tendre enfance avec de grands percussionnistes. Il a ainsi pu acquérir une maîtrise de la musique aussi bien moderne, traditionnelle que tradi-moderne.

Une discographie édifiante

L’artiste né le 12 mars 1967 à Porto-Novo, la capitale a mis sur le marché plusieurs morceaux qui resteront gravés dans la mémoire collective ; des chansons très expressives qui lui survivront. On retiendra de lui des œuvres comme Zantantan, Guigo, Aliho… Des chansons qui dans leur majorité incarnent la réalité africaine, notamment la réalité du Bénin sa terre natale.