Dans sa décision numéro 21-042 en date du 03 novembre 2021, la Haute Autorité de l’Audiovisuelle et de la communication a sélectionné 40 projets d’installation et d’exploitation de radiodiffusions sonores privées. C’est suite à un appel à candidature lancé l’année dernière. En clair, ces projets d’installation et d’exploitation de radiodiffusions sonores privées peuvent être mis en œuvre. On retrouve parmi eux, Cotonou FM, dont le promoteur n’est rien d’autres que la Marie de Cotonou.

Elle sera naturellement basée à Cotonou et sa fréquence d’essai est le 94.3 Mhz. Cotonou FM sera une radio privée non commerciale. Il faut dire que les projets de radiodiffusions sonores privées ne sont autorisés que dans le cadre des structures dûment constitués (sociétés, commerciales ou association fondation, ong). La HAAC délivre au requérant un permis d’installation dans lequel sont précisés les conditions et les délais de réalisation de son projet.

Dans un délai de 3 mois

Le promoteur doit avoir créé ladite société ou la structure concernée selon le cas, dans un délai de 3 mois après la délivrance du permis d’installation. L’attribution de la fréquence devient définitive dès la signature de la convention d’installation et d’exploitation. Il y a eu au total 12 radios sonores privées commerciales et 28 radios sonores privées non commerciales, autorisées à émettre.