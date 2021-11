A Cotonou, la mairie a démarré l’opération d’identification des réserves administratives. Le premier adjoint au maire Randyx Romain Ahouandjinou était dans le 12ème arrondissement de la ville pour poser des plaques aux couleurs de la municipalité sur les réserves ayant déjà été identifiées ou faisant l’objet de litiges, sur ce territoire. L’opération a été menée avec l’appui de la police républicaine.

L’opération va se poursuivre dans les 12 autres arrondissements

Un huissier y a également pris part. On notait aussi la présence de Samuel Akindes, chef du 12ème arrondissement de Cotonou, des cadres techniques de la mairie et du président de la Commission des affaires domaniales et environnementales Philippe Atchaoué. L’opération va se poursuivre dans les 12 autres arrondissements a déclaré Randyx Romain Ahouandjinou.

La mairie compte cependant y aller en douceur, en laissant le champ libre au dialogue parce que certaines de ces réserves administratives sont occupées par les populations. Le premier adjoint au maire de Cotonou a invité ces occupants en situation irrégulière, à se rapprocher de l’administration communale pour apporter des clarifications.

Le but de l’opération déclenchée par la mairie de Cotonou est d’identifier toutes les réserves de la municipalité afin de pouvoir aider à l’exécution du plan stratégie Cotonou 2020-2026 et des projets du Programme d’actions du gouvernement qui concernent Cotonou.