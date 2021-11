Depuis la traque des maisons closes et des ‘’travailleuses du sexe’’ par le Préfet du Littoral Alain Orunla depuis quelques jours, une des filles de joie, dans une interview accordée à nos confrères de Frissons Radio, est sortie de son anonymat pour désapprouver la méthode utilisée par l’autorité préfectorale. Pour elle, les ’’travailleuses du sexe’’ ne sont pas «des phénomènes ni des mauvaises herbes et que leur activité ne saurait être traitée ainsi.» Elle se dit «d’accord pour accepter le volet portant sur leur récupération dans le sens d’un mieux-être.»

Après l’arrestation de certaines filles de joie dans certains arrondissements et quartiers de Cotonou par la police républicaine et leur libération par le procureur de la République et la traque du Préfet du Littoral, Alain Orounla contre les maisons closes, une ‘’travailleuse du sexe’’ a condamné la méthode utilisée par l’autorité préfectorale. Pour elle, «la méthode du préfet ne résout pas les problèmes des ‘’ travailleuses du sexe’’. Il les renvoie à la clandestinité. Ce qui est plus dangereux pour tous.» Elle a déclaré que «ça s’est passé dans beaucoup de pays et que ça ne s’est jamais arrêté. C’est essentiellement un problème d’offre et de demande» et qu’«actuellement, il y a des gens qui sont dans le besoin : les célibataires, les veufs, les divorcés et même les hommes mariés dont leurs femmes sont enceintes et ils ne veulent pas aller commettre de viol ou de pédophilie». Elle s’étonne que «c’est malheureux de refuser aux gens de faire cette activité à visage découvert». Elle préconise qu’«il faut essentiellement encadrer ce secteur qui est assez vieux.»

Démission des parents

La jeune femme a révélé que «c’est la démission des parents par rapport aux jeunes filles et aux enfants» qui poussent ces derniers à se donner à ce métier. Selon elle, «l’enfant désorienté se retrouve vers ce pis-aller qui n’est pas un travail. Ce qu’il faut essentiellement refuser.» «C’est surtout ces gens-là qui enferment les enfants dans une maison close et leur interdisent même toute possibilité de sortir» a-t-elle fait savoir. Elle propose à l’autorité préfectorale que s’il veut réussir sa mission dans ce domaine d’associer «des sociologues, des médecins au côté des politiques et des politiciens pour mieux réussir cette aventure.» C’est pour cela qu’elle dit «non à la brimade des ‘’travailleuses du sexe’’ qui sont des personnes responsables et qui ne se mettent pas nues dans les rues» et que «plusieurs dans leur métier comme dans leur sortie s’habillent très bien, mieux que celles qui ne le sont pas» selon elle. Elle se désole qu’«il y a plus de prostituées dans les foyers que dans les rues.»

Des suivis médicaux

La jeune femme, toujours dans ses propos a affirmé qu’il y a des ONG qui sont en partenariat avec ses consoeurs pour les sensibiliser et les encadrer à travers l’éducation, le suivi médical régulier et le dépistage. Elle a dit qu’elles «sont d’accord pour accepter le volet portant sur leur récupération dans le sens d’un mieux-être». Pour elle, «tout le monde veut un mieux-être.»