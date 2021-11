Le gouvernement béninois donne un coup d’accélérateur au projet dragage du Lac Ahémé. Hier jeudi 04 novembre, l’Agence pour le Développement Intégré de la Zone économique du Lac Ahémé et ses Chenaux, (ADELAC) et la société chinoise China Habour Engineering Company limited (CHEC) ont signé à Cotonou, le contrat de marché relatif à la réalisation des travaux de dragage pilote du carrefour critique de Djondji-Hounckoun dans la zone du lac Ahémé et ses chenaux.

Selon le ministre du cadre de vie qui présidait la cérémonie de signature de contrat, le « dragage pilote de Djondji-Houncloun représente la 1ère phase d’un vaste projet qui permettra de réhabiliter en définitive l’ensemble du complexe fluvio-lagunaire dont la superficie s’étend sur environ 100 km2 ». Le marché signé porte sur un montant de 21.178.559.372 francs Cfa, informe le ministre. Ce projet impactera directement les communes de Bopa, Comè, Grand-Popo, Houéyogbé, Kpomassè et Ouidah. Les activités de pêche pourront retrouver leur lettre de noblesse d’autrefois, et ceci induira nécessairement un bien-être économique et social pour les populations du lac, se convainc José Didier Tonato. Il reconnaît par ailleurs que ce projet ne date pas du règne du président Patrice Talon mais c’est lui qui a donné le coup d’accélérateur.

« Le lancement des études de faisabilité du projet est intervenu en décembre 2012 »

« Le problème du dragage du lac Ahémé se posait depuis la période coloniale…Le lancement des études de faisabilité du projet est intervenu le 20 décembre 2012 » indique le ministre du cadre de vie. Pour en arriver à la signature de contrat hier jeudi, un long chemin a donc été fait. « Il a fallu fouiller, …creuser. De nombreuses études complémentaires ont dû être commanditées : inventaire de la faune ichtyologique, modélisation hydraulique et des études d’impact environnemental et social validées par un certificat de conformité environnemental et social pour enfin aboutir au cahier des charges techniques et au plan détaillé des travaux » a expliqué le ministre du cadre de vie.

CHEC, la société chinoise en charge du dragage, est spécialisée dans les grands travaux d’infrastructures portuaires, maritimes et lagunaires. Elle est présente dans une plus de 100 pays à travers le monde. Son Directeur Régional Xigui DENG a promis tout mettre en œuvre pour la bonne exécution du projet. CHEC est une société de l’Etat chinois.