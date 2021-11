Les forces de l’ordre ont arraisonné il y a quelques jours au Port Autonome de Cotonou (PAC) un conteneur contenant six (06) fusils AKM. D’après Frissons Radio, ce conteneur est toujours bloqué au Port de Cotonou jusqu’à ce jour pour les besoins de l’enquête. Le transitaire et le représentant du propriétaire du conteneur ont été interpellés. L’expéditeur de ce conteneur serait un Béninois qui vit aux Etats-Unis d’Amérique.

