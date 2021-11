Le conseil municipal de Porto-Novo a ouvert sa 4è session ordinaire hier lundi 29 novembre 2021. Le maire Charlemagne Yankoty a à l’occasion évoqué la situation de la ville en ce qui concerne les domaines pour la construction d’infrastructures d’envergure. Pour l’élu de l’Union Progressiste, Porto-Novo ne dispose quasiment plus de domaines capables d’abriter ces genres d’infrastructures et il faut y remédier.

Les opérations cadastrales démarrent bientôt dans des arrondissements

« Il nous faut retrousser les manches pour faire une mobilisation foncière. Laquelle passera par, d’une part la déclaration de certains domaines compte tenu de leur position géographique d’utilité publique, d’autre part, par la récupération des réserves administratives (…) de la ville » a déclaré Charlemagne Yankoty selon les propos rapportés par le site Visages du Bénin. Il a donc profité de l’occasion pour annoncer le démarrage imminent des « opérations cadastrales dans le 4ème et 5ème arrondissement » de la commune.

Poser une plaque d’identification

L’autorité communale a à cet effet indiqué que la mairie informera très prochainement par des communiqués, « tous les propriétaires des fonciers bâtis ou non sur le territoire de Porto-Novo à procéder à la pose d’une plaque d’identification ». L’édile de la ville capitale a pour finir sollicité le « soutien indéfectible des conseillers municipaux et de toutes les forces vives de la ville pour la réalisation de cette réforme » qu’il juge » très complexe et à risques multiformes ».