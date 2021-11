Les enseignants de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (Enam) et de la Faculté de Droit et de Sciences politiques (Fadesp), ont désigné le Professeur Ibrahim Salami pour présider aux destinées du Comité scientifique sectoriel sciences juridiques et politique de l’Université d’Abomey Calavi. Le nouveau recteur Félicien Avlessi a entériné leur choix dans une note de service en date du 02 novembre dernier. Le secrétariat permanent de ce Comité sera occupé par le Professeur Césaire Kpenonhoun.

« Le bruit des vagues n’empêche pas les poissons de dormir »

Le maître-assistant Gildas Nonnou représente l’Enam et le maître de conférence Léon Josse, la Faculté de droit et de sciences politiques (Fadesp). Ibrahim Salami a choisi ses premiers mots pour remercier les collègues qui ont voté pour lui. « Parce que je suis dans un état de grâce permanent, je remercie tous mes collègues pour leur vote, à commencer par mon estimé jeune collègue en ancienneté dans le grade le plus élevé, j’ai nommé le professeur Nicaise Mede. Prenant de la hauteur, je serai le président de tous les collègues parce que le bruit des vagues n’empêche pas les poissons de dormir » a-t-il déclaré.

Pour un mandat de 3 ans renouvelable

Pendant trois ans donc, l’agrégé des facultés de droits dirigera ce comité sectoriel compétent pour l’examen et la présentation des dossiers des enseignants candidats pour les différents grades du Cames et le screening des dossiers des jeunes docteurs candidats au recrutement des nouveaux assistants. Tous les comités sectoriels, démembrements du Conseil scientifique de l’Université d’Abomey-Calavi, ont d’ailleurs les mêmes attributions. Le mandat de 3 ans de M Salami est renouvelable.