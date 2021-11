Les travaux préparatoires du budget Gestion 2022 démarrent ce lundi 08 novembre 2021 à l’Assemble Nationale du Bénin. Jusqu’au 09 décembre 2021, les ministres vont défiler devant les députés. Egalement plusieurs responsables de structures non étatiques et de la veille citoyenne vont passer devant les représentants du peuple pour s’imprégner et s’approprier du contenu du budget général de l’Etat. C’est donc une course de marathon qui attend les ministres, les institutions étatiques, les centrales syndicales et autres structures qui figurent dans le projet de loi de finances de budget de l’Etat Gestion 2022 jusqu’à son vote probablement le 9 décembre 2021 selon les propos du Président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale Gérard Gbénonchi.

Ce lundi 08 novembre 2021 à l’Assemblée Nationale, les travaux préparatoires du projet de loi de finances de budget de l’Etat Gestion 2022 vont démarrer. Selon Radio Bénin plusieurs responsables de structures non étatiques et de la veille citoyenne vont défiler devant les députés pour s’imprégner et s’approprier du contenu du budget général de l’Etat pour savoir le contenu du budget Gestion 2022. Le Président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale Gérard Gbénonchi a apporté plus de précisions sur ce qui se déroulera à partir de ce lundi 08 novembre 2021. Il a déclaré en ses termes : «Lundi où nous allons recevoir tour à tour les centrales syndicales de même que les Organisations Non Gouvernementales et les associations telles que la CCIB, le Conseil National de Patronat, la Chambre des métiers, la Chambre d’Agriculture, l’Association Nationale des Communes du Bénin qui viendront exposer aux députés leurs compréhensions du projet de loi de finances Gestion 2022 et leur dire quels sont leurs souhaits afin que le budget puisse rencontrer les désidératas des populations dont les députés sont mandataires.»

Ce qui suit les travaux préparatoires

Le président de la Commission des Finances Gérard Gbénonchi a affirmé qu’«à l’issue de ces travaux préparatoires», il pense que «les députés auront suffisamment de la matière pour pouvoir formuler leurs amendements.» Il a précisé que les députés vont transmettre au gouvernement ces amendements, «lorsqu’à partir du 10 (novembre 2021), le gouvernement va commencer à faire son défilé, à commencer par le ministre de l’Economie et des Finances.» Selon lui, le ministre des Finances «viendra ici exposer le contenu du projet de loi de finances accompagné donc du Ministre d’Etat en charge du Plan.»

Vote du projet de la loi de finances le 9 décembre

Le Président de la Commission des Finances de l’Assemblée nationale a fait savoir que le ministre en charge du Plan «exposera le volet PIP.» A la suite de l’intervention du ministre d’Etat en charge du Plan, il a indiqué que les députés vont «commencer à recevoir tour à tour les ministères sectoriels jusqu’en décembre.» Il «pense que probablement autour du 9 décembre», le projet de loi de finances va être voté par les députés.